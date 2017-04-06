Приговор Махмету Матиеву снова пересмотрели

Верховный суд Карелии пересмотрел свое решение в отношении Махмета Матиева. На этот раз апелляционная инстанция признала председателя Общества вайнахской культуры виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. По части третьей статьи 291 УК РФ Матиева приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также к штрафу в 2,5 миллиона рублей.

Напомним, в августе 2016 года Верховный суд рассмотрел апелляцию защиты Матиева на решение суда Петрозаводска. Тогда приговор городского суда — три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в три миллиона рублей — был отменен, и общественника выпустили на свободу.

Как пояснил «Республике» представитель ведомства, далее дело дошло до коллегии Верховного суда, которая отменила решение апелляционной инстанции и отправила его на повторное рассмотрение другим составом. Сегодня был вынесен окончательный приговор, он вступил в законную силу.

Матиева обвиняли в том, что 29 марта он предложил первому заместителю руководителя УФСИН РФ по Карелии Алексею Федотову взятку в 100 тысяч рублей. За эти деньги чиновник должен был направить в суд положительную характеристику на осужденного Ахильгова, который сидит в колонии за убийство. Сотрудник УФСИН сообщил обо всем в правоохранительные органы. При передаче первой части взятки — 30 тысяч рублей — Матиева задержали с поличным, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.