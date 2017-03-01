Предприниматель, похитивший у обманутых дольщиков 80 миллионов, выслушал приговор

Директор строительной компании «Вектор» осужден за мошенничество и злоупотребление своими полномочиями.

Как было установлено в судебном заседании, подсудимый с 2005 по 2009 год похитил почти 80 миллионов рублей у нескольких кредитных организаций.

Предприниматель организовал финансовую пирамиду, обещая своим кредиторам построить дом в микрорайоне Кукковка, затем убедил дольщиков оформить на свое имя кредиты и передать ему деньги для завершения строительства.

Некоторые из дольщиков даже оставили в залог свои квартиры и впоследствии лишились жилья.

Мошенник причинил вред 7 кредитным организациям и 84 гражданам, 12 из которых лишились жилья.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.