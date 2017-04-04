Пожилая петрозаводчанка неделю переводила аферистам 300 тысяч рублей

79-летняя жительница Петрозаводчанка в течение недели перевела неизвестным аферистам около 300 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснили полицейские, несколько дней назад на стационарный телефон потерпевшей поступил звонок от женщины, поинтересовавшейся, какие медицинские приборы покупала пенсионерка. Та начала их перечислять, называя также модели и марки изготовителей.

После этого звонившая предложила потерпевшей компенсацию за один из аппаратов, якобы некачественный. Для получения миллиона рублей пенсионерке предлагалось перевести 100 тысяч в качестве «страховки», для получения 1 миллиона 300 тысяч – отправить на названный адрес чуть большую сумму.

Поверив неизвестным, пожилая женщина собрала сбережения и перевела через одну из экспресс-систем платежей около 300 тысяч рублей – точная сумма устанавливается. Переводы она осуществляла в течение нескольких дней. Работники организации, через которую происходили платежи, поинтересовались, с какой целью пенсионерка вносит значительные суммы. Женщина сообщила им, что переводит деньги родственникам.

Консультируясь по телефону с незнакомцами, горожанка после уплаты «страховок» и «налогов» стала ждать, когда за ней приедет машина, которая отвезет ее в некий офис для получения обещанных миллионов.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе работы сотрудники полиции установили регион, откуда поступали звонки. Проводятся предварительные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к телефонному мошенничеству.