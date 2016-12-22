Помощник машиниста слил из локомотива 120 литров топлива

Сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя Петрозаводска, подозреваемого в краже дизельного топлива. Его добычей стали 120 литров горючего, пишет пресс-служба линейного отдела МВД на транспорте.

Как выяснилось, злоумышленник работает помощником машиниста на одном из железнодорожных предприятий Карелии. Канистры с топливом, слитым из локомотива, он погрузил в свою машину и попытался вывезти с территории депо. Однако в этот момент его задержали полицейские.

В отношении помощника машиниста возбуждено уголовное дело по статье «кража».