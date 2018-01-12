Полтора километра сетей установили браконьеры в Онежском озере

Сотрудники МВД совместно с Росгвардией обнаружили браконьеров, которые незаконно ловили лосося в Онежском озере. Инцидент произошел в декабре прошлого года, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Мужчин задержали в Прионежском районе, когда они причалили к берегу на катере. Полицейские изъяли у них навигатор, с помощью которого повторили маршрут злоумышленников. Гаджет привел их к сетям общей протяженностью в полтора километра, которые были установлены запрещенным способом – в верхних слоях воды. Такое размещение сетей приводит к массовому истреблению водных биоресурсов, отмечают в ведомстве.

В сетях уже было некоторое количество рыбы, ущерб специалисты оценили в 22 тысячи рублей. Они же установили, что за сутки с помощью незаконно установленных снастей можно было бы выловить до 70 особей взрослой рыбы, что повлекло бы ущерб в 90 тысяч.

Сейчас по факту незаконной добычи водных ресурсов возбуждено уголовное дело.