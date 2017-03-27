Полкило героина изъяли полицейские у иностранца в Карелии

Полиция Карелии пресекла канал поставки героина в республику. Как сообщили в региональном МВД, в результате у трех подозреваемых было изъято 470 граммов наркотика.

По версии следствия, канал организовали гражданин одного из сопредельных государств, постоянно проживающий в Приозерском районе Ленинградской области, его сожительница и житель Сортавальского района Карелии. Вместе они доставляли вещества в Приладожье и сбывали их местным жителям.

Правоохранительные органы возбудили пять уголовных дел, связанных с незаконным производством, хранением и сбытом героина. Иностранца взяли под стражу, его сожительница дала подписку о невыезде, житель Карелии находится под домашним арестом.

За совершенное преступление подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.