Полиция предостерегла от покупки жилья в одном из районов Петрозаводска

Полиция Карелии продолжает расследование уголовного дела, возбужденного из-за мошенничества при строительстве малоэтажного жилого комплекса «Новый Сайнаволок» в Петрозаводске. Как сообщили в пресс-службе МВД, на сегодняшний день в правоохранительные органы поступили заявления 120 обманутых пайщиков.

По версии следствия, застройщик заключал с гражданами и юридическими лицами договоры по схеме «пирамиды»: члены кооператива оплачивали строительство жилья, принадлежащего тем, кто вступил в кооператив ранее. В результате недвижимость получила лишь одна треть внесших деньги пайщиков.

Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Его фигурант находится под арестом, ущерб исчисляется 100 миллионами рублей.

Несмотря на возбуждение дела, сторонние организации продолжают продавать жилье в «Новом Сайнаволоке». Часть из объявлений размещается на популярных интернет-ресурсах, к одному из которых следствие обратилось с требованием убрать информацию.

В МВД обращают внимание, что покупать недвижимость в жилом комплексе следует с осторожностью и исключительно у законных собственников.