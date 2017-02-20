Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже девушку

Полицейские Петрозаводска объявили в розыск местную жительницу Анастасию Баранову 1989 года рождения. Молодую женщину подозревают в краже.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемой, просят сообщить об этом по телефону 8-911-435-91.