Полиция Петрозаводска разыскивает по видео подозреваемого в крупной краже из банкомата

Полиция Петрозаводска разыскивает по видео мужчину, подозреваемого в краже из банкомата 100 тысяч рублей. В минувшую субботу к правоохранителям обратился житель Петрозаводска и сообщил, что с его банковского счета пропали деньги. Оперативники выяснили, что 8 января в 17.51 в одном из торговых центров мужчина предпринял попытку снять 100 тысяч рублей через банкомат. Не дождавшись выдачи денег, мужчина ушел. 100 тысяч рублей забрал следующий клиент банкомата.

В совершении преступления подозревается неустановленный гражданин, запечатленный на видеозаписи. Полиция Петрозаводска просит всех, кто узнал мужчину, сообщить сведения о нем по телефонам: 8(8142)73-91-70, 73-91-54 или +7-953-532-49-59. Конфиденциальность гарантируется.