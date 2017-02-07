Полиция отыскала похитителей кабеля по следам на снегу

В Олонецком районе задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже электрического кабеля. Нанесенный ими ущерб оценили в 14 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

О пропаже кабеля сообщили сотрудники предприятия, проводившие монтажные работы на одной из улиц поселка Ильинский. После рабочего дня они не стали увозить катушку и спрятали ее в канаве, присыпав снегом.

Утром обнаружилось, что катушка лежит не на том месте и изрядно «похудела». Как выяснилось, в ней не хватало 30 метров силового кабеля.

Сотрудники полиции, осмотрев место преступления, обнаружили на снегу следы, которые кто-то пытался замести: по-видимому, тяжелый кабель похитители тащили за собой. Следы привели к сараю одного из жителей поселка, где и обнаружилась половина добычи.

Хозяин дома рассказал, что вторая часть лежит у его знакомого. Ночью они похитили кабель и разрубили пополам, чтобы в дальнейшем сдать в пункт приема металла.

Оба подозреваемых, один из которых уже был судим, стали фигурантами уголовного дела по статье «кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.