Полиция не стала возбуждать дело против Дадина за избиение сокамерника

Полиция Сегежского района Карелии не стала возбуждать уголовное дело в отношении Ильдара Дадина, подравшегося с сокамерником в колонии № 7. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, отказ был вынесен в связи с истечением сроков проверки. При этом уголовное преследование гражданского активиста может начаться, когда следователь получит данные о состоянии здоровья якобы избитого Дадиным сокамерника, который до последнего времени проходил лечение.

О драке Ильдара Дадина с сокамерником ФСИН сообщила 17 ноября. Впоследствии СМИ выяснили, что оппонентом заключенного был гражданин Узбекистана, а конфликт начался из-за кипятильника.