Полиция ищет мужчину, избившего работницу микрофинансовой организации

Полиция ищет автолюбителей Петрозаводска, в чьи объективы видеорегистраторов мог попасть предполагаемый преступник.

20 февраля в Петрозаводске в 18 часов 20 минут неизвестный пытался похитить личные вещи работницы микрофинансовой организации, расположенной на улице Красноармейской. Мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и собирался выхватить ее сумку. Потерпевшая громко закричала. Испугавшись, нападавший поспешно скрылся.

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели подозреваемого на пересечении улиц Красноармейская и Гоголя за несколько минут до происшествия.

В связи с этим полиция Петрозаводска просит всех автолюбителей, которые узнали свои машины на видео и имеют записи видеорегистраторов, на которых запечатлен подозреваемый, сообщить информацию по телефонам: 8-953-539-44-43,8-953-527-75-99.