Полицейский предстанет перед судом за грубое задержание подростка в Петрозаводске

Согласно материалам дела, правоохранитель незаконно ударил несовершеннолетнего, связал ему руки скотчем и обыскал.

В городской суд поступило уголовное дело в отношении оперуполномоченного УМВД Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте суда. Согласно материалам дела, в январе этого года правоохранитель при задержании двух молодых людей незаконно применил к ним физическую силу. Полицейский ударил молодых людей, связал им руки скотчем и обыскал. Среди задержанных был подросток.

Сотрудник МВД обвиняется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По информации «Республики», речь идет о задержании, которое попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

 

Криминал   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • гость

    вот пусть теперь под суд идут и карьера закончилась обнаглели совсем теперь только сторожами в охрану

  • гость

    задержатели хреновы сами стали преступниками