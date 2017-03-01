Полицейские задержали лжеследователя после засады в Петрозаводске

Полицейские Петрозаводска возбудили уголовное дело по факту мошенничества, фигурантами которого стали 40-летний мужчина и 33-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

История началась с жалобы мужчины на то, что его 88-летняя бабушка перестала давать ему деньги. У внука, который недавно вышел из колонии и не устроился на работу, родилась идея разыграть пожилую женщину по телефону и выманить у нее определенную сумму.

После этого злоумышленник распределил среди своих приятелей роли и позвонил родственнице, которой сообщил о случившейся с ним неприятности. Мужчина сказал, что переходил дорогу и был остановлен полицейскими, одного из которых ударил. Избежать уголовной ответственности ему якобы могли помочь две тысячи рублей, за которыми внук обещал прийти к бабушке вместе со следователем.

Пенсионерка в рассказанную ей историю не поверила и позвонила в полицию. Прибывшие на место стражи порядка устроили засаду в подъезде. Вскоре они задержали двух подозреваемых: женщина должна была играть роль следователя.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.