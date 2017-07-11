Полицейские Петрозаводска задержали наркокурьера

Во время досмотра было обнаружено и изъято около 160 граммов гашиша и около 20 граммов амфетамина.

В рамках комплексной оперативно – профилактической операции «Мак» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресекли канал поставки наркотиков на территорию Карелии, сообщает паблик ведомства.

Автомобиль, в котором находился 36 – летний житель Петрозаводска, полицейские остановили, когда мужчина возвращался из Санкт-Петербурга домой.

Во время досмотра транспортного средства сотрудники УНК МВД по РК обнаружили и изъяли около 160 граммов гашиша и около 20 граммов амфетамина. Такое количество считается крупной партией

Фото: https://vk.com/mvd10

Фото: https://vk.com/mvd10

Мужчина, который ранее уже был судим за другие преступления, стал фигурантом нового уголовного дела, которое может закончиться лишением свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

 

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