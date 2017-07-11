Полицейские Петрозаводска задержали наркокурьера

В рамках комплексной оперативно – профилактической операции «Мак» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресекли канал поставки наркотиков на территорию Карелии, сообщает паблик ведомства.

Автомобиль, в котором находился 36 – летний житель Петрозаводска, полицейские остановили, когда мужчина возвращался из Санкт-Петербурга домой.

Во время досмотра транспортного средства сотрудники УНК МВД по РК обнаружили и изъяли около 160 граммов гашиша и около 20 граммов амфетамина. Такое количество считается крупной партией

Мужчина, который ранее уже был судим за другие преступления, стал фигурантом нового уголовного дела, которое может закончиться лишением свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.