Полицейские перекрыли крупный канал поставки амфетамина в Карелию

Полиция Карелия пресекли канал незаконной поставки амфетамина в республику. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 400 граммов амфетамина. Эта партия является особо крупным размером для данного психотропного вещества и составляет более 2000 разовых доз. На черном рынке стоимость изъятого составляет более полумиллиона рублей.

За совершение данного преступления задержан 43-летний житель Петрозаводска. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступной деятельности.