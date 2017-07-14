Полицейские обнаружили похитителей кабеля по черному дыму

Полицейские Петрозаводска по горячим следам задержали похитителей кабеля башенного крана. О пропаже 12 июля сообщил сторож строительного предприятия. Приехавшие на место сотрудники МВД заметили невдалеке в лесу черный дым. Направившись в его сторону, полицейские обнаружили двоих мужчин, которые собирались обжечь украденный кабель на костре, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

В настоящее время один из подозреваемых, 31-летний петрозаводчанин, задержан, второму, 27-летнему, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба — ранее судимые. Теперь мужчины стали фигурантами уголовного дела по части второй статьи 158 УК РФ. Причиненный злоумышленниками ущерб оценили в 45 тысяч рублей.