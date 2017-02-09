Полицейские доставили в отдел подростка, который курил возле торгового центра

Сотрудников ППС 3 февраля вызвали к торговому центру на Лесном проспекте в Петрозаводске активисты антитабачного и антиалкогольного движения «Лев против». По словам поборников здорового образа жизни, молодой человек 2003 года рождения курил у входа в заведение.

Стражи порядка посадили подростка в машину и увезли в дежурную часть, где передали законным представителям. Как рассказали в МВД по Карелии, действия представителей власти были правомерными. Также в ведомстве уточнили, что за курение подросток не понесли административного наказания.