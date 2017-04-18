Покусавшая продавца петрозаводчанка ответит перед судом

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в покушении на грабеж.

Согласно материалам дела она пыталась украсть в одном из супермаркетов города продукты. Спрятала в сумке 3 палки колбасы, 2 упаковки сыра и несколько флаконов средств по уходу за волосами и попыталась выйти из магазина, не заплатив. Её действия заметили сотрудники магазина. Девушка оказала сопротивление, выронила из сумки весь похищенный товар. После чего, укусив одну сотрудницу за руку, а другого сотрудника поцарапав, скрылась с места совершения преступления.