Подросток разбил стекло «Лексуса» хоккейной клюшкой

Прионежская полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Как сообщили в МВД Карелии, речь идет о разбитом стекле автомобиля Lexus.

По версии правоохранителей, в феврале на дачу в деревню Ялгуба приехала компания молодых людей, вскоре повздорившая с другой компанией, оказавшейся неподалеку. Завязалась потасовка, в результате которой несколько участников обратились за медпомощью.

Когда одна из сторон конфликта покидала место потасовки, решивший отомстить за избитых друзей подросток ударил хоккейной клюшкой по заднему стеклу отъезжавшей иномарки. Стекло разбилось, ущерб превысил 53 тысячи рублей.

Материалы проверки, проведенной по факту побоев, направлены в суд.