Подросток получил срок за нападение с ножом на 14-летнего приятеля

Суд приговорил к 4,5 года воспитательной колонии 16-летнего подростка, который вечером 17 июля гостил у своего 14-летнего знакомого и пытался его убить. Будучи пьяным, он напал на потерпевшего с ножом и нанес ему несколько колото-резаных ранений.

Соседи, услышав крики ребенка о помощи стали стучать в двери квартиры, где находились подростки. Потерпевшему удалось выбежать из квартиры.

За покушение на убийство суд приговорил 16-летнего юношу к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Об этом сообщает Следственный комитет Карелии.