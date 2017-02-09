Подросток отправится в колонию за покушение на убийство 15-летней односельчанки

Калевальский суд признал виновным 17-летнего местного жителя, обвинявшегося в покушении на убийство несовершеннолетней односельчанки. Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.

Суд установил, что вечером 23 октября подсудимый в подъезде одного из домов поселка Юшкозеро напал на 15-летнюю девушку. Из ревности он нанес ей несколько колото-резаных ранений. На крики с улицы прибежал знакомый потерпевшей, который оттащил злоумышленника в сторону.

Подсудимый с места происшествия скрылся, однако в итоге его задержали. Девушка попала в больницу, где ей своевременно оказали медпомощь.

В итоге суд приговорил подростка к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Максимальный срок наказания по статье — 15 лет.