Подросток ограбил 13-летнего вейпера в Петрозаводске

13-летний житель Петрозаводска хотел продать электронную сигарету через соцсеть, на объявление откликнулся 14-летний молодой человек. При личной встрече, состоявшейся в одном из дворов на улице Мерецкова, покупатель решил не платить за товар, а забрать его силой.

– Свои намерения он подкрепил демонстрацией ножа. Выхватив электронную сигарету, нападавший скрылся, – рассказали в пресс-службе МВД Петрозаводска.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. В момент задержания при себе он имел ту самую сигарету.

Фигуранту уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.