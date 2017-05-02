Подростки вынесли из магазина две бутылки виски, помаду и «Киндер-сюрприз»

В минувшие праздники в Карелии случилось несколько магазинных краж, на вызовы по которым выезжали сотрудники Росгвардии. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 30 апреля в гипермаркете «Лента» на Комсомольском проспекте подростки 2002 и 2004 годов рождения похитили две бутылки виски, конфеты Skittles, помаду, лак, «Киндер-сюрприз» и бутылку ликера. Продукты злоумышленники вынесли в женской сумке. Покинуть магазин подросткам помешала служба безопасности гипермаркета.

В пятницу, 28 апреля, в Кондопоге две девушки 2002 года рождения вынесли из магазина 18 бутылок водки. При задержании одна из них попыталась скрыться, однако ее задержали сотрудники Росгвардии.