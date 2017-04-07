Подростки нарушили закон ради наличных, алкоголя и чипсов

В дежурную часть Пудожа обратились предприниматели, которые сообщили, что в их магазине побывали воры. После того как сработала сигнализация, на место поспешили сотрудники частного охранного агентства, но в магазине уже никого не было.

Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленники проникли внутрь, отжав пластиковое окно инструментом. Из торговой точки пропали девять тысяч рублей, а также алкоголь, сигареты, чипсы и шоколад. Совокупный ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних горожан. Как выяснили стражи порядка, подростки надеялись на то, что в магазине хранится выручка. Прихватив гвоздодер, они отправились к торговому объекту.

После беседы с полицейскими злоумышленники во всем сознались и сообщили, что похищенные продукты они выпили и съели, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.