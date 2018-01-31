Подозреваемых в краже велосипеда подростков ищет полиция Петрозаводска

Отдел уголовного розыска полиции столицы Карелии разыскивает лиц, причастных к краже. 13 декабря 2017 года в 18:49 из подъезда дома 33-а по улице Советской был похищен велосипед BMX Stels черного цвета.

В преступлении подозревают двоих подростков, попавших в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Полиция просит всех, кто знает этих горожан и знает, где они находятся, поделиться этими сведениями. Звонить по телефонам: (8-814-2)73-91-70, 73-91-54 или +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.