Подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней предстанут перед судом

Петрозаводским следственным отделом закончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего и 19-летнего мужчин, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2017 года обвиняемые встретились с малознакомой 16-летней девушкой, после чего под предлогом покататься на машине вывезли в безлюдное место, где вдвоем изнасиловали ее и совершили насильственные действия сексуального характера.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.