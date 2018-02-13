Подозреваемого в убийстве молодой женщины в Петрозаводске задержали

Подозреваемый в убийстве 25-летней женщины в Петрозаводске задержан, об этом «Республике» сообщили в пресс-службе Следкома Карелии. Мужчине правоохранители пока что не предъявили обвинение. Он находится в статусе подозреваемого.

Убийство произошло вчера вечером в одном из общежитий на улице Кемской. Как сообщили «Республике» очевидцы трагедии, 25-летняя женщина пришла в гости к своей сестре, которая снимала комнату в общежитии. Вслед за ней пришел ее бывший муж — он позвал свою экс-супругу на общую кухню и после ссоры зарезал ее.

Также, по словам соседей сестры погибшей, бывшие супруги много ссорились. Женщина часто ходила избитой, она неоднократно обращалась в полицию с заявлениями об избиении на своего мужа.

Кроме того, стало известно, что у подозреваемого есть ребенок от первого брака, есть также и совместный ребенок, который, по словам соседей, уже какое-то время находится в центре помощи детям.