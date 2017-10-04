Подозреваемого в десяти случаях мошенничества задержали благодаря полиции Петрозаводска

Полиция Петрозаводска совместно с коллегами из Архангельска и Калининграда задержала подозреваемого в дистанционном мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от его действий составил больше 200 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Одной из жертв стала 23-летняя жительница Петрозаводска. В социальной сети она нашла объявление о продаже запчастей для автомобиля. Автор объявления попросил перевести ему предоплату и пообещал выслать детали по почте. Девушка перевела мужчине 8 тысяч рублей, но запчасти так и не получила, продавец же перестал выходить на связь.

Полицейским удалось установить подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 28-летний мужчина. Его задержали в Калининграде и доставили в Петрозаводск. По версии следствия, он причастен к 1десяти случаям мошенничества. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.