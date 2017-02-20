Питерский бизнесмен пойдет под суд за взятки карельским медикам

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу петербургского бизнесмена Лиды Радченко. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, учредитель трех организаций, занимающихся поставкой медикаментов, обвиняется в даче нескольких взяток.

По версии следствия, Радченко через своего представителя договорилась с руководителями двух карельских больниц о заключении с ними договоров и госконтрактов за взятки в размере десяти процентов от суммы контракта. Одной из этих руководителей была экс-главврач детской поликлиники № 1 в Петрозаводске Лариса Рудковская, впоследствии оштрафованная судом на два миллиона рублей.

Дело в отношении получателей второй партии взяток, главврача и главного бухгалтера одной из районных больниц Карелии, находится на стадии расследования. Общая сумма взяток, переданных обвиняемой через посредника в 2013-2016 годах, превышает 1,6 миллиона рублей.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой дело направят в Петрозаводский городской суд.