Петрозаводский полицейский обнаружил подозреваемую в краже во время отдыха в кафе

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемую в краже. Оперативник обнаружил ее случайно, когда зашел отдохнуть в одно из городских кафе, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

С заявлением в полицию обратились сотрудники магазина в Мелиоративном. Они рассказали, что кто-то вынес из зала продукты на сумму более чем 10 тысяч рублей. В преступлении работники заподозрили компанию из четырех человек. Продавцы подчеркнули, что никого из этих людей не знают, скорее всего, это не были местные жители. Сотрудники уголовного розыска получили запись с камеры наблюдения и начали поиски.

Спустя сутки один из оперативников зашел в кафе в центре Петрозаводска и у кассы увидел женщину, похожую на одну из тех самых заезжих покупателей. Вскоре ее доставили в отделение полиции.

32-летняя петрозаводчанка рассказала, что поехала с компанией в гости к родственникам. По пути они зашли в магазин за продуктами, и женщина, воспользовавшись суетой на кассе, вышла на улицу, не заплатив. Своим спутникам она сказала, что оплатила покупки.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сама она находится под подпиской о невыезде.