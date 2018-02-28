Петрозаводский горсуд приговорил Виталия Галкина к 12 годам лишения свободы

Сегодня в городском суде зачитали приговор по делу бывшего председателя Государственного контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Напомним, экс-руководителя задержали по подозрению в получении взятки в ночь на 23 декабря 2016 года. Подозреваемый сначала полностью отрицал свою вину, затем написал явку с повинной.

Два дня назад Виталий Галкин выступил с последним словом, в котором принес извинения семье и коллегам.

Приговором Петрозаводского городского суда подсудимому назначен 12-летний срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также четыре миллиона рублей штрафа. Государственные должности Галкин не сможет занимать в течение семи лет после освобождения.

После объявления приговора Виталий Галкин сказал, что принял его с уважением.

Адвокат осужденного отметил, что проведение процесса было близко к идеальному. По словам защитника, у его клиента сейчас тяжелое моральное состояние, поскольку приговор суда оказался даже строже того, что просил гособвинитель. Напомним, прокурор настаивал на 10 годах лишения свободы. Защита Виталия Галкина еще не решила, обжаловать ли приговор в высшей инстанции.