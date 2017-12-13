Петрозаводчанка ушла из сауны с деньгами случайного знакомого

В Петрозаводске сотрудниками ППС по горячим следам задержана подозреваемая в краже денег двадцатилетняя девушка.

Ночью в отдел полиции поступило сообщение от 26-летнего жителя Петрозаводска, который заявил о пропаже наличных.

Как выяснили полицейские, мужчина познакомился с девушкой и вместе они отправились в сауну. Там посетитель уснул, а его спутница покинула заведение, при этом похитив деньги молодого человека. Как утверждает мужчина, он лишился 32 тысяч рублей.

Ранее несудимая горожанка в беседе с полицейскими дала признательные показания, но уточнила, что похитила 10 тысяч рублей, а остальное мужчина потратил сам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются иные обстоятельства происшествия.