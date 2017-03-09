Петрозаводчанка украла джойстик за 12 тысяч рублей

На днях в полицию Петрозаводска обратились представители одного из магазинов электроники, в котором произошла кража. Как сообщили в МВД Карелии, неизвестная похитила из торгового зала джойстик за 12 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили подозреваемую, которой оказалась 29-летняя петрозаводчанка. По словам злоумышленницы, она нашла в торговом зале место, которое, как ей казалось, не попадает в объективы камер слежения. Там она положила товар в сумку и, не привлекая внимания продавцов, покинула магазин.

Впоследствии украденный джойстик подозреваемая продала за полторы тысячи рублей. Полученные деньги она потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке, с которой взяли подписку о невыезде, грозит до двух лет лишения свободы.