Петрозаводчанка спрятала айфон от приставов в нижнем белье

Жительница Петрозаводска пыталась спрятать от судебных приставов дорогой мобильный телефон. Чтобы его не арестовали, она спрятала гаджет в нижнем белье.

Курьезный инцидент произошел в службе судебных приставов, куда девушка пришла на прием. Петрозаводчанка должна была заплатить уголовный штраф — она признана виновной в производстве, сбыте и пересылке наркотиков.

Девушка пояснила приставу, что у нее нет денег, и при себе имеется только мобильный телефон iPhone 7. Должнице предложили предъявить телефон для наложения ареста, чтобы его в дальнейшем можно было реализовать. Чтобы избежать изъятия дорогостоящего мобильного телефона, она спрятала его для надежности в нижнее белье.

Кстати, при проведении исполнительных действий приставы установили, что девушка участвует в конкурсах красоты и неоднократно была признана победительницей.

Гражданке выписано требование об уплате долга и предоставления доступа к месту жительства.