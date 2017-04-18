Петрозаводчанка спрятала айфон от приставов в нижнем белье

Девушка не смогла заплатить уголовный штраф в 50 тысяч рублей.

Жительница Петрозаводска пыталась спрятать от судебных приставов дорогой мобильный телефон. Чтобы его не арестовали, она спрятала гаджет в нижнем белье.

Курьезный инцидент произошел в службе судебных приставов, куда девушка пришла на прием. Петрозаводчанка должна была заплатить уголовный штраф — она признана виновной в производстве, сбыте и пересылке наркотиков.

Девушка пояснила приставу, что у нее нет денег, и при себе имеется только мобильный телефон iPhone 7. Должнице предложили предъявить телефон для наложения ареста, чтобы его в дальнейшем можно было  реализовать. Чтобы избежать изъятия дорогостоящего мобильного телефона, она спрятала его для надежности в нижнее белье.

Кстати, при проведении исполнительных действий приставы установили, что девушка участвует в конкурсах красоты и неоднократно была признана победительницей.

Гражданке выписано требование об уплате долга и предоставления доступа к месту жительства.

 

Криминал   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • русский мужик

    Ну и работенка гнилая — лазить в женские трусы и вытаскивать оттуда всякую х…ню . Уж лучше бы промолчали бы об этом факте .