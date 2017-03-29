Петрозаводчанка отдала 60 тысяч лжеследователю за освобождение сына

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 59-летняя жительница карельской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии следствия, 27 марта женщине позвонил мужчина, представившийся следователем. Незнакомец рассказал потерпевшей, что ее сын задержан после драки, но его можно освободить за вознаграждение в 60 тысяч рублей.

Женщина попыталась самостоятельно связаться с сыном, однако тот не ответил на телефонные звонки. Как выяснилось впоследствии, мужчина находился на рабочем совещании. В результате петрозаводчанка прошла к банкомату и перевела аферистам требуемую сумму.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. На сегодняшний день они определили регионального оператора, номер которого использовал аферист.