Петрозаводчанка лишилась телефона за 65 тысяч рублей

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года, когда хзяйка телефона ненадолго вышла из служебного кабинета на улице Шотмана. В этот момент в помещение вошел неизвестный, который достал из сумки потерпевшей телефон и скрылся.

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнал его и располагает информацией о местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-981-850-97-87 или 8-900-455-01-02. Конфиденциальность гарантируется.