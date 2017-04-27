Петрозаводчанина с бензопилой избили ножкой стула

Полиция Петрозаводска завела уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Как сообщили в МВД Карелии, речь идет о конфликте, произошедшем на днях в одном из баров города.

По версии следствия, в день преступления потерпевший, праздновавший день рождения, с компанией друзей пришел в бар. Вскоре между ним и 21-летним молодым человеком возник конфликт, после чего именинник ушел домой.

Через некоторое время петрозаводчанин вернулся в заведение с бензопилой, однако ее отняла охрана бара. После этого 33-летнего мужчину избил сотрудник заведения, вооруженный ножкой от стула. Потерпевшего в результате госпитализировали в БСМП.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.