Петрозаводчанин сначала вырвал у женщины сумку, потом вернул ее

Вчера в полицию Петрозаводска обратилась молодая женщина. Она сообщила о грабеже и пояснила, что приехала в один из домов в центре города проведать пожилого родственника. В тот момент, когда она подходила к подъезду, кто-то позади нее выхватил сумку, висевшую на плече, и скрылся.

Женщина закричала, что в сумке нет ничего ценного. Тогда незнакомец вернулся, приблизился, на глазах потерпевшей бегло осмотрел содержимое похищенного аксессуара, решил, что интерес представляет мобильный телефон, забрал его, а сумку отдал и скрылся окончательно.

Полицейские задержали подозреваемого и обнаружили при нем похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте. Ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний гражданин совсем недавно освободился из мест лишения свободы.