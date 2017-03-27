Петрозаводчанин угнал проданную им же машину

Странный угон раскрыли в Петрозаводске. В полицию обратился 34-летний мужчина, у которого пропал припаркованный на Октябрьском проспекте микроавтобус.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили злоумышленника и местонахождение похищенной машины — ее угнали в Мурманск. Похититель, ранее судимый 29-летний петрозаводчанин, оказался бывшим владельцем украденного автомобиля. После его продажи подозреваемый не отдал новому владельцу один комплект ключей, что и позволило ему беспрепятственно угнать машину. В Мурманске он планировал продать ее целиком или на запчасти.

Похищенный автомобиль доставлен в Петрозаводск и будет возвращен законному владельцу.