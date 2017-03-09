Петрозаводчанин попытался украсть автомобиль с помощью эвакуатора

27-летний житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту попытки кражи автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии следствия, 4 марта 32-летняя горожанка сообщила в полицию, что ее отечественный автомобиль пытается похитить неизвестный. Незадолго до этого женщина вышла во двор дома и увидела, как ВАЗ-2106 грузят на эвакуатор.

Петрозаводчанка подошла к водителю погрузчика и потребовала объяснить, что происходит. Тот сказал, что приехал к дому с мужчиной, который представился владельцем машины и попросил отвезти ее в пункт приема металла. Тем временем сам лжевладелец успел скрыться.

Имея приметы подозреваемого и его номер телефона, правоохранители вскоре задержали злоумышленника. Молодой человек пояснил, что нуждался в деньгах и таким образом пытался их заработать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.