Петрозаводчанин оставил пенсионерку без газа

На днях в дежурную часть полиции Петрозаводска с сообщением о краже обратилась 52-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что у ее дома из металлического ящика для хранения емкостей с газом пропало два баллона стоимостью три тысячи рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, к преступлению оказался причастен 30-летний ранее несудимый петрозаводчанин. Мужчина в содеянном признался и пояснил стражам порядка, что живет неподалеку от места происшествия. В тот день он с друзьями захотел выпить спиртного, однако денег у компании не нашлось. Тогда подозреваемый демонтировал газовые баллоны из ящика ближайшего дома и сдал их в пункт приема металла. Вырученные на этом 500 рублей мужчина потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.