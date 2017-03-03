Петрозаводчанин обвинил в попытке ограбления мужчину, которому выбил зуб

На днях в полицию Петрозаводска обратился 30-летний житель города, которого пытались ограбить. Как сообщили в МВД Карелии, 23 февраля мужчина повздорил с приятелем и выбил тому зуб.

Пострадавший потребовал от нападавшего 18 тысяч рублей в качестве компенсации, однако последнему показалось, что ему угрожают насилием. Вскоре он обратился в полицию.

В результате полицейские возбудили уголовное дело по факту попытки грабежа. Привлекут ли к ответственности самого потерпевшего, станет известно, когда его оппоненту сделают медицинское заключение.