Мужчина, который жестоко убил свою бывшую девушку, выслушал приговор

Суд признал жителя Кондопоги виновным в жестоком убийстве своей бывшей возлюбленной. Как было установлено в ходе разбирательства, 24-летний молодой человек в ночь приехал из Кондопоги в Петрозаводск, чтобы встретиться со своей бывшей девушкой.

Разговор пары состоялся на улице и перерос в конфликт. Молодой человек начал душить девушку, а затем несколько раз ударил ее ножом в шею. От полученных травм девушка скончалась. а убийца спрятал тело за гаражами.

Убитую обнаружили спустя несколько дней, после того, как родственники написали заявление о пропаже девушки. Дело расследовал Следком Карелии.

Суд Петрозаводска подтвердил версию следствия, признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.