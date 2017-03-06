Петрозаводчанин избил свою мать ради семи тысяч рублей

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по факту грабежа, фигурантом которого является 19-летний горожанин. Об этом сегодня сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 1 марта злоумышленник попросил свою мать одолжить ему мобильный телефон, однако та отказалась. Свой отказ женщина аргументировала тем, что прежде такие случаи заканчивались пропажей имущества.

В ответ молодой человек начал избивать мать, нанеся ей около десяти ударов. Под угрозой нового насилия потерпевшая передала телефон сыну. Впоследствии злоумышленник продал устройство за семь тысяч рублей.

Петрозаводчанин ранее был судим. Расследование уголовного дела продолжается.