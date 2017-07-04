Петербургскую строительную компанию оштрафовали в Карелии на 10 миллионов рублей

Мировой суд Петрозаводска оштрафовал строительную фирму из Санкт-Петербурга, которая возвела 120 квартирный дом в столице Карелии.

Как было установлено следствием, руководитель компании передал члену комиссии по приемке дома взятку в размере 2 миллионов рублей за сокрытие сведений о выявленных недостатках.

Городской суд ранее признал руководителя компании виновным в даче взятки и приговорил его к условному наказанию со штрафом в 10 миллионов рублей, а сейчас аналогичный штраф мировой суд назначил самой строительной компании. Деньги, переданные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.