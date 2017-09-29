Перевозивший почти полкилограмма наркотиков житель Карелии отделался условным сроком

Злоумышленника задержали в апреле этого года на трассе «Кола» недалеко от Петрозаводска. Сотрудники правоохранительных органов под передним пассажирским сиденьем обнаружили пакет с 430 граммами амфетамина.

На стадии следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрение дела велось в особом порядке.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, полностью подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств, представленных стороной обвинения, и приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет условно со штрафом в размере 300 000 рублей.