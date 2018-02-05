Пенсионерку осудили на два года условно за поджог собственного дома

Жительница Костомукши осуждена за поджог собственного дома на два года условно. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Карелии, которая поддержала государственное обвинение по данному уголовному делу.

Суд установил, что подсудимая после ссоры с проживающим вместе с ней братом умышленно развела огонь на крыльце дома. В результате пожара одноэтажное деревянное строение было уничтожено, ущерб составил 339 тысяч рублей.

Суд учел полное признание вины, содействие в расследовании уголовного дела, состояние здоровья подсудимой, ее возраст и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.