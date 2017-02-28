Пенсионерка разобрала стену дома, чтобы украсть деньги у знакомого

Житель одного из поселков Суоярвского района обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии. Мужчина рассказал, что на днях, вернувшись домой, увидел разбросанные по полу книги, в которых он хранил наличные деньги.

Потерпевший сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил у него более 800 рублей. Полицейские смогли восстановить картину происшествия. Стало известно, что в отсутствие хозяина к его дому пришла знакомая — 56-летняя женщина, часто бывавшая у него в гостях.

Ключей у нее не оказалось, однако это не стало преградой для женщины. Она разобрала часть деревянной стены в пристройке к дому, пробралась к шкафу и стала перетряхивать книги. Найдя сумму, достаточную для покупки алкоголя, женщина скрылась с места.