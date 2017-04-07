Пенсионерка перевела аферистам полтора миллиона рублей

В конце марта 82-летняя жительница Сегежи стала жертвой аферистов. Подробности сегодня сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным правоохранителей, сначала пенсионерке позвонил человек, назвавшийся представителем медицинского ведомства. В разговоре он выяснил, что женщина покупала биологически активные добавки.

Далее злоумышленники сообщили потерпевшей, что один из купленных ею препаратов вреден, в связи с чем пенсионерке полагается крупная компенсация. Правда, для получения денег от женщины потребовали предварительно перевести некие «налоги».

Из слов звонившего следовало, что чем больше потерпевшая заплатит «налогов», тем крупнее ей достанется компенсация. Общение по телефону длилось несколько дней, и всё это время женщина переводила различными способами свои сбережения. В общей сложности она рассталась с 1 миллионом 440 тысячами рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.